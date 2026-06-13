Мъж се обеси на тавана в дома си
Мъж се обеси в дома си. 52-годишният Кирил С. бе намерен увиснал на въжето на тавана на къщата му в санданското село Лешница. Безжизненото тяло е отк...
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Мъж се обеси в дома си. 52-годишният Кирил С. бе намерен увиснал на въжето на тавана на къщата му в санданското село Лешница. Безжизненото тяло е отк...
Огнена стихия вдигна на крак жители на санданското село Лешница и огнеборци в сряда вечерта. Пламъците лумнали към 21,30 часа в залепените една до дру...