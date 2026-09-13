Сирийският шивач от село Крушево
Местните приютиха бежанеца Недим в училището, направиха му и баня Тук ми е добре, но ми липсват близките, признава младият мъж Сирийският шивач. Так...
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Местните приютиха бежанеца Недим в училището, направиха му и баня Тук ми е добре, но ми липсват близките, признава младият мъж Сирийският шивач. Так...
ДПС ще разчита на победа на балотажа на частичните кметски избори в гърменското село Крушево. На първия тур кандидатът на партията Ангелина Качамакова...
Тъжен повод доведе до частичните кметски избори в село Крушево. Новоизбраният кмет на гърменското село Юлиян Качериев издъхна 17 дни след победата си....