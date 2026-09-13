Четирима ранени в катастрофа след отнето предимство
Отнето предимство доведе до тежка катастрофа на пътя между селата Кочан и Сатовча и четирима ранени. Няма опасност за живота на нито един от пострадал...
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Отнето предимство доведе до тежка катастрофа на пътя между селата Кочан и Сатовча и четирима ранени. Няма опасност за живота на нито един от пострадал...
Заразените с бруцелоза 20 овце в сатовчанското село Кочан бяха умъртвени по хуманен начин в ранния следобед в понеделник. Няколко ветеринарни лекари в...
Няма да дам да умъртвят овцете ми, ще искам нови проби, тъй като не вярвам да са заразени с бруцелоза. Това заяви пред „Стандарт" Пламен Кисьов, стопа...
Който няма вуйчо владика, е добре да има роднина в Америка. Това казват с усмивка зевзеците в сатовчанското село Кочан. Повече от сериозно обаче почти...
Наказание от 15 години лишаване от свобода при строг режим ще изтърпи 54-г. Дафин Незиров за убийството на Али Шерифов. Престъплението е извършено пре...
150 жители на сатовчанското село Кочан се притекоха на помощ на огнеборци и горски служители в потушаването на голям горски пожар край селището. Огъня...
Над 350 гурбетчии в САЩ затрупват роднините си с новогодишни колети Благоевград. Който си няма вуйчо владика, нека поне си има роднина в Америка. Тов...