Запалиха плевнята на животновъд
Умишлен палеж на плевня разследва полицията. Сигнал за огненото бедствие е получен на телефон 112 в понеделник към 23,13 часа. Горяла селскостопанска...
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Умишлен палеж на плевня разследва полицията. Сигнал за огненото бедствие е получен на телефон 112 в понеделник към 23,13 часа. Горяла селскостопанска...
Уникално еко селище ще отвори врати за Великден в прочутото с хилядите си лозови масиви и чудесно вино село Илинденци. Наши и чужди туристи ще пийват...
Обилните снеговалежи през уикенда уплашиха жителите на село Илинденци. Единственият път от общинския център Струмяни до селището е поддал, част от нег...
Свещеник е сред най-добрите лозари и винари в село Илинденци. Отец Георги Сарадинов от години не държи здраво само библията, но и мотиката. Божият слу...
Час преди Илия и синът му да паднат в реката, братовчедка загина в Кресненското дефиле Празникът Трифон Зарезан се превърна в една от най-черните дат...