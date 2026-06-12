Подготвят евакуация на село Долина
Добрич. Подготвя се евакуация на жителите на село Долина в Добрич, съобщи кметът на община Добричка Петко Петков. "Издавам заповед за евакуация на жи...
Следете всички новини, анализи и коментари за Село Долина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Добрич. Подготвя се евакуация на жителите на село Долина в Добрич, съобщи кметът на община Добричка Петко Петков. "Издавам заповед за евакуация на жи...