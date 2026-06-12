Бодигардът, който преби ученик в Добролево, бе уволнен
Бодигардът, който преби петокласник във врачанското село Добролево, е уволнен, съобщи бТВ. Кметският син, който охранява училището, разтървал боричкащ...
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Бодигардът, който преби петокласник във врачанското село Добролево, е уволнен, съобщи бТВ. Кметският син, който охранява училището, разтървал боричкащ...