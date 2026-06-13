Планинско рали събира фенове от чужбина в Благоевград
Стотици фенове от Благоевград, региона и съседните Македония и Гърция отрано заеха места край трасето на ралито по планинско изкачване. Маршрутът е от...
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Стотици фенове от Благоевград, региона и съседните Македония и Гърция отрано заеха места край трасето на ралито по планинско изкачване. Маршрутът е от...