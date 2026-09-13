"Празник на виното" събира винопроизводители и ценители в с.Дъбрава
Празникът е продължение на традицията по зарязване на лозята и наричането за здрава и плодородна година
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Празникът е продължение на традицията по зарязване на лозята и наричането за здрава и плодородна година
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов и Свети Трифон зарязаха лозовите масиви в благоевградското село Дъбрава. Стотици почитатели на виното се...
Традиционният празник на виното в благоевградското село Дъбрава ще се проведе на 6 февруари. Празникът на еликсира няма да е на първи февруари, когато...
Над 500 души пяха, танцуваха и се забавляваха на първия по рода си рок фестивал в благоевградското село Дъбрава. „The Brava fest" се проведе при огром...
Благоевградското село Дъбрава ще танцува рок тази събота по време на първия фестивал "The Brava". Сигурно е наличието на достатъчно качествено вино, т...
Благоевград. Прочутото с хилядите си декари лозя благоевградско село Дъбрава ще празнува Трифон Зарезан на първи февруари с много гости и сомелиери. П...
В Дъбрава виното и ракията са аналгин и аспирин