Чупрене със събор "Када кум прасе и ти вречу"
За единадесети път в петък вечер в село Чупрене започва най-големият в Северозапада събор на торлашкия фолклор, носии, кухня и занаяти, съобщи за "Ста...
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За единадесети път в петък вечер в село Чупрене започва най-големият в Северозапада събор на торлашкия фолклор, носии, кухня и занаяти, съобщи за "Ста...
Схватката между местните първенци станала в разградското село Голяма вода Разпра между настоящ и бивш кмет прерасна в бой и стигна до полицията. Уп...
И кметът на Калафат доведе два състава, всички гости си тръгнаха с бутиково вино "Кои сме ние - турлаците?" - с този въпрос кметът на планинското сел...
Хасково. Благодетел от Хасково въстанови войнска реликва в местното село Конуш. Благодарение на 38-годишният Йрдан Анастасов оградата от щикове на пуш...
Общината в Чупрене има идея за изграждане на ски-писта под връх „Миджур", каза за „Стандарт" кметът Ваньо Костин. Тя е заложена в общинската стратегия...