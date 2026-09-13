След два дни локализираха пожара край Хасково
Той успя да премине през 1 600 декара горски фонд
Следете всички новини, анализи и коментари за Село Брягово. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той успя да премине през 1 600 декара горски фонд
Поставени са нови пейки, беседка, ограда, посадени са и дървета.
Иконата на "Св. Константин и Елена" помага на вярващите за здраве и рожби Село Брягово се намира в полите на Родопите от дясната страна на връх Д...
Лумналият огромен пожар тази сутрин в гората край Хасковсокото село Брягово е буквално на една педя разстояние от последните къщи на населеното място....