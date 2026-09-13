Празник на баницата в село Баница
80 баници бяха изядане по време на празника във врачанското село
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80 баници бяха изядане по време на празника във врачанското село
Полицаи от Враца са се натъкнали на къща, пъна с боеприпаси и оръжие. Тя се намира в село баница, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВ...
Враца. Убиецът на 67-годишния учител по музика от врачанското село Баница е арестуван, съобщиха от полицията. Това стана четири дни, след като тялото...