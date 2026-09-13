Сектор Б подкрепи Гонзо и Стоев
Националният клуб на привържениците на Левски и тръст "Синя България" подкрепиха спортния директор Георги Иванов и треньора Стойчо Стоев в специална д...
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Националният клуб на привържениците на Левски и тръст "Синя България" подкрепиха спортния директор Георги Иванов и треньора Стойчо Стоев в специална д...
Мащабна подготовка за реванша с "Лудогорец" предприема агитката на "Левски". Сектор "Б" излезе с призив към всички привърженици на отбора да изберат с...
Феновете на "Левски" създадоха инициатива за събиране на 100 уникални парични превода за мача с ЦСКА на 25 октомври. Средствата са нужни за направата...
София. Националът Владимир Гаджев си вкара автогол с опита да отдаде дължимото на агитката, която не спря да подкрепя тима. Вместо извинение феновете...
Анонимна декларация разбуни духовете в "синята" агитка. Тя се появи по сайтовете и с нея се призовава за саморазправа с играчите на Летище София. "Нек...