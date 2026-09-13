Валерия Велева разкри подлата схема на деребеите и къртицата на Доган в ЦИК
Доган е напуснал "Росенец" на задната седалка на колата на Рамадан Аталай
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Доган е напуснал "Росенец" на задната седалка на колата на Рамадан Аталай
Благородка не може да забрави началника си
Чества 55-и рожден ден
32-годишната секретарка на кметския наместник в созополското село Габър
Ангелина Горинова не обели и дума за работата си с Първия
Творбата е открита в кутия за обувки
Една от асистентките на папа Франциск във Ватикана е била намерена мъртва в дома си в покрайнините на Рим, съобщи в. "Дейли мейл". 34-годишната жена е...
Италианската полиция задържа бивша секретарка на експремиера Силвио Берлускони по подозрения в контрабанда на голямо количество кокаин, съобщи Ройтерс...
Сливен. Секретарка победи директора си и стана негов началник. Фатме Хасанова, която бе технически секретар на директора на общинската служба за социа...
Монтевидео. Секретарката на уругвайския президент Хосе Мухика скандализира с гола снимка на корицата на аржентинското списание "Noticias". Красивата...
Фреда Кели, бившата секретарка на великите Бийтълс (The Beatles) проговори за първи път и сподели любопитни истории за групата, на които е ставала сви...
След атентата в НДК получила страхова невроза, депутати припаднали от стрес