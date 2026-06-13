Старозагорско с инициативи в Глобалната седмица за безопасност
„Полицай за един ден", изработване на светлоотразителни ленти за малките пешеходци, конкурси за детска рисунка, различни прояви в училища и детски гра...
Следете всички новини, анализи и коментари за Седмица За Безопасност На Движението. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Полицай за един ден", изработване на светлоотразителни ленти за малките пешеходци, конкурси за детска рисунка, различни прояви в училища и детски гра...