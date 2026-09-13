Европейската седмица на мобилността приключи
Повдигнат беше въпросът за пилеене на енергия
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Повдигнат беше въпросът за пилеене на енергия
Столични инспектори яхнаха велосипеди, а дизайнерки показаха мода на колела за старта на Европейската седмица на мобилността в София. По традиция тя...
София. Близо 30 места за паркиране в София днес сменят функцията си по време на PARK(ing) Day, инициативата е част от събитията, посветени на "Европей...
София. Отбелязваме Европейската седмица на мобилността с велоразходки в столицата на 18 и 20 септември. Те са организирани от сдружение "Велоразходка"...