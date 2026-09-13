Защо спря помощта от 35 евро на седалка за туроператорите?
Променя се дизайнът на съществуващата схема и се налага да стартира нова процедура по нотификация пред ЕК
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Променя се дизайнът на съществуващата схема и се налага да стартира нова процедура по нотификация пред ЕК
Пасажерката се събличала и обличала, била взела наркотик
Нова „умна" автомобилна седалка е в състояние да успокои шофьора, като активно наблюдава физическото и психическото му състояние, пише CBS Los Angeles...