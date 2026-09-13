Ето я отново! Как ще съдят убийцата на Виолета Донева
Престъплението е с изумителна жестокост
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Престъплението е с изумителна жестокост
Любопитна ситуация с продължение от световното
Семейство съди корабокрушенец за това, че изял най-добрия си приятел по време на борбата си да оживее през 15-те си месеца, прекарани в морето, съобщи...
Община Симитли трябва да плати 147 574,85 лв. на фирма „Аделина стил – 99" за извършени строително-монтажни работи при ремонта на парк в града. Това р...
Олимпийският атлет Оскар Писториус бе признат за виновен за убийство. Това стана ясно след като апелативният съд на Република Южна Африка отмени присъ...
Боливудски звезди и индийски бизнесмени се обединиха и наеха адвокати за започването на правни процедури в Лондонския върховен съд за връщане на диама...
Варненският окръжен съд даде ход на делото срещу бизнесмена Веселин Марешки. Той е обвиняем за изнудване заедно с Красимира Колева. Според внесения от...
Кметът на община Главница Насуф Махмуд Насух бе осъден от Апелативния съд във Варна за престъпление по служба на 2 години и 6 месеца лишаване от свобо...
Окръжният съд в Монтана остави в ареста 32-годишния Цветан Цветанов от Лом, заподозрян за смъртта на 71 бежанци от камиона-ковчег, открит изоставен на...
Поредният пияч зад волана спипаха полицаи в Пиринско. Бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от Наказателния кодекс е образува...
Прокуратурата в Унгария повдигна обвинение срещу 98-годишния Ласло Чатари във военни престъпления през Втората световна война. Говорителката на главн...