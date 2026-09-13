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Съдят много пиян шофьор

Съдят много пиян шофьор

Поредният пияч зад волана спипаха полицаи в Пиринско. Бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от Наказателния кодекс е образува...

02 септември | 10:15
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Съдят нацист на 98 години

Съдят нацист на 98 години

Прокуратурата в Унгария повдигна обвинение срещу 98-годишния Ласло Чатари във военни престъпления през Втората световна война. Говорителката на главн...

18 юни | 22:10
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