Обявиха Ченалова за общодържавно издирване
Съдия Румяна Ченалова е обявена за общодържавно издирване, съобщиха от пресслужбата на прокуратурата. Това се случва след като са били отправени запит...
Следете всички новини, анализи и коментари за Съдя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съдия Румяна Ченалова е обявена за общодържавно издирване, съобщиха от пресслужбата на прокуратурата. Това се случва след като са били отправени запит...