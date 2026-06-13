Превръщат стъкления павилион край Народния в читалня
Всеки, който е минавал през алеята зад фонтаните на Народния театър, не може да не знае за стария стъклен павилион, който се намира там. Той стои затв...
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Всеки, който е минавал през алеята зад фонтаните на Народния театър, не може да не знае за стария стъклен павилион, който се намира там. Той стои затв...