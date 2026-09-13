Кога щраква капанът на “лесните пари”
Съдия изпълнител чука на вратата на 120 000 млади българи
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Съдия изпълнител чука на вратата на 120 000 млади българи
Лекарите дълго време са се борили за живота й
Частени съдебен изпълнител е влязъл в сградата на ТВ7 заедно с представители на КТБ, полицаи от дирекция "Специализирани полицейски сили" с каски и бр...
Съдия изпълнител затвори гаража на властта в Бобов дол