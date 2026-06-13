Съдийските спрейове влизат в А група за плейофите
Реферите в Българското първенство ще използват спрейове за отбелязване на мястото на преките свободни удари и стените по време на предстоящите плейофи...
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Реферите в Българското първенство ще използват спрейове за отбелязване на мястото на преките свободни удари и стените по време на предстоящите плейофи...