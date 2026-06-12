Експерти проверяват съдебните сгради
Министерството на правосъдието проверява състоянието на съдебните сгради в страната. Това става ясно от съобщение на ведомството. Министър Христо Иван...
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Министерството на правосъдието проверява състоянието на съдебните сгради в страната. Това става ясно от съобщение на ведомството. Министър Христо Иван...