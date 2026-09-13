Съдебни изпълнители скочиха срещу личния фалит, къде е проблемът
Законопроектът за личния фалит може и трябва да бъде усъвършенстван
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Законопроектът за личния фалит може и трябва да бъде усъвършенстван
Това казаха частните съдебни изпълнители
Съдебните изпълнители ще имат достъп до регистъра на БНБ за банковите сметки и за хората, които са наели сейфове в банките. Това предвиждат промени в...
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