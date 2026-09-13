Клаус Майне към БГ феновете: Ще ви разтърсим като ураган

"Здравейте, аз съм Клаус Майне от Scorpions. Нямаме търпение да ви видим на концерта ни в София на 17 юли. Не го пропускайте, защото ще ви разтърсим к...