Легендите Scorpions празнуват юбилея си в София
Шоуто ще се проведе на 27 юни в "Арена 8888 София"
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Шоуто ще се проведе на 27 юни в "Арена 8888 София"
Легендарната песен на германските рок титани "Скорпиънс" - Still Loving You, на която едва ли има човек, роден преди 1990-а, който да не е танцувал с...
"Здравейте, аз съм Клаус Майне от Scorpions. Нямаме търпение да ви видим на концерта ни в София на 17 юли. Не го пропускайте, защото ще ви разтърсим к...
Легендарната немска група Scorpions ще разтърси София през юли, което ще е част от турнето им за 50-годишения юбилей. Фенове от няколко поколения, бе...
Съдът отреди промоутърът да заплати на Музикаутор обезщетение в размер от 60 000 лв. Музикаутор спечели на първа инстанция делото срещу „Арт БГ" ООД,...
София. Любовта на българските фенове към вечните рокаджии от Скорпиънс се оказа споделена. "България, още те обичаме" - с тези думи вокалистът на леге...
София. Легендите от Scorpions пристигнаха снощи в София за концерта си тази вечер в „Арена Армеец". Те кацнаха с полет от Букурещ, където в събота ве...
София. Остават броени дни до концерта на Scorpions, който ще се състои на 16 декември /понеделник/ в столичната зала Арена Армеец. Събитието е обявено...
София. По-малко от седмица преди концерта на рок легендите Scorpions на 16 декември в зала Арена Армеец - организаторите от Лауд Консертс пускат огран...
София. Легендарната немска рок група Scorpions, която пристига в София на 16 декември 2013 г за голямия концерт в зала Арена Армеец, ще приеме на спец...
София. Немските рок легенди Scorpions отново идват в България с голям концерт в зала Арена Армеец в София на 16 декември, по покана на Loud Concerts....