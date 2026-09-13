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Scorpions забиват довечера

Scorpions забиват довечера

София. Легендите от Scorpions пристигнаха снощи в София за концерта си тази вечер в „Арена Армеец". Те кацнаха с полет от Букурещ, където в събота ве...

16 декември | 8:04
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