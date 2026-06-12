Мотокар прегази работник в Твърдица
35-годишен мъж е със счупен таз след трудова злополука в Твърдица. Има опасност за живота на пострадалия, казаха от областната болница в Сливен. Инц...
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35-годишен мъж е със счупен таз след трудова злополука в Твърдица. Има опасност за живота на пострадалия, казаха от областната болница в Сливен. Инц...