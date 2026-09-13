Закопчаха счетоводителка въртяла схеми за милиони
Присвояване на пари от димитровградски фирми
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Присвояване на пари от димитровградски фирми
Двама бизнесмени имали една и съща счетоводителка
69-годишната Веска от село Труд е осъдена на 6 г. затвор
Продължава разследването на жестокото убийство в "Банишора"
Пловдив. Счетоводителката Анна Парпарова влиза за три години в затвора при първоначален строг режим заради укрити данъци. Освен това тя трябва да запл...
Кюстендил. Имущество за над 500 хиляди лева, собственост на Христинка Ангелова и фирми, в които тя е съдружник, беше запорирано от Комисията за отнема...