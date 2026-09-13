Икономист откри неочаквано добра комбинация за бюджета
Сбъдват се оптимистичните прогнози, дори се сбъдват повече отколкото бяха
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Сбъдват се оптимистичните прогнози, дори се сбъдват повече отколкото бяха
Към края на октомври в хазната на община Кърджали са влезли 8 милиона и 544 хиляди лв. или 101 %от планираните, съобщи заместник-кметът Иван Велев.На...
Дългове към банките да се събират принудително след решение на съда, предлагат депутати Дължимите суми по необслужваните кредити към банките ще нарас...
Добра събираемост на местните данъци и такси отчитат от добруджанската община Генерал Тошево. До 31 март в хазната на общината са постъпили над 597 хи...
Варна. Между 700 и 900 млн. лева са загубите от неизпълнение на данъчните приходи. С 200 млн. лева са по-малко постъпленията от акцизи, а със 700 млн....
Варна. Заради незавидна събираемост на местните данъци и такси аут от общинската администрация са нови ключови фигури. Уволнени са шефът на Дирекция...