Художниците:Защо театрите работят, а галериите не
Любен Генов отправи открито писмо до министъра на културата Боил Банов
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Любен Генов отправи открито писмо до министъра на културата Боил Банов
София. "Съюзът на българските художници (СБХ) изразява огромното си възмущение и категорично несъгласие за избора на г-н Славчо Бинев за председател н...
София. Първата по рода си комикс изложба в София започва тази седмица. От 15 август до 15 септември тя ще покаже над 1200 произведения на 170 художниц...