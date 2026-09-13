Moccaphoria дебютира „Momentum" – музикално видео и сингъл за това да избираш себе си
На българската поп сцена изгрява ново име с ярък личен почерк – moccaphoria - артистичен проект на Симона, българска певица, текстописец и вокален...
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На българската поп сцена изгрява ново име с ярък личен почерк – moccaphoria - артистичен проект на Симона, българска певица, текстописец и вокален...
Рокаджиите ще изнесат два концерта в столицата
Певицата е най-младата изпълнителка, която записва хит за шпионската поредица
София. София може да звучи по много начини. Може да звучи като деца, които тичат из Борисовата градина, като разговор на фонтаните пред Народния театъ...