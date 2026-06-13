ВИДЕО: "Ювентус" докосва титлата след хубав гол на Погба

"Ювентус" победи с 1:0 "Сасуло" в мач от 26-ия кръг на Серия А. Торинци вече имат 11 точки преднина пред втория "Рома" и вече са на крачка от пореднат...