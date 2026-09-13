Сашка Братанова сбъдна мечтата си след 15 години
Роберт Янакиев режисира моноспектакъла ѝ
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Роберт Янакиев режисира моноспектакъла ѝ
Партньорите от младостта са редовно унижавани от системата
Поетична драма с аромат на мистика снима Тодор Анастасов по сценарий на Мария Лалева. Дамата, която е пред премиера на втората си стихосбирка "Не съм...