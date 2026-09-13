Посланик стана Джеймс Бонд! Преследване по покрива на Капълъ чарши
„Той ме настига. Трябва да сваля сакото", написа Джеф Флейк
Следете всички новини, анализи и коментари за Саш. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Той ме настига. Трябва да сваля сакото", написа Джеф Флейк
Американската армия ще изпрати авиоекип
Европейският парламент (ЕП) отложи гласуването на препоръките си по отношение на преговорите за двустранното търговско споразумение (Трансатлантическо...
Вашингтон/Киев. Вицепрезидентът на САЩ Джо Байдън е поздравил новия премиер на Украйна Арсений Яценюк в телефонен разговор тази нощ, съобщи Ройтерс. Т...