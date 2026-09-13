Статуята на свободата отваря врати
Ню Йорк. Едни от най-известните национални паркове и забележителности в САЩ - Статуята на свободата и Гранд каньон, Планината Ръшмор, ще бъдат отворен...
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Ню Йорк. Едни от най-известните национални паркове и забележителности в САЩ - Статуята на свободата и Гранд каньон, Планината Ръшмор, ще бъдат отворен...
Кабул. Държавният секретар на САЩ Джон Кери пристигна в Афганистан в петък, за да проведе спешни преговори с президента Хамид Карзай по повод двустра...
Вашингтон. Финансовата криза в САЩ продължава. На срещата между президента Барак Обама и лидерите на Републиканската партия не бяха взети конкретни ре...
Министърът пътувал с кола до Русия за 1456 лв.