Погром с 11 гола и глоба от 250 лв. за ЦСКА
ЦСКА унищожи "Сарая" и заби 11 попадения във вратата на четвъртодивизионния клуб в мач от началните кръгове на турнира купата на България. Срещата съб...
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ЦСКА унищожи "Сарая" и заби 11 попадения във вратата на четвъртодивизионния клуб в мач от началните кръгове на турнира купата на България. Срещата съб...
Борис Галчев и Стоян Колев няма да бъдат в групата на ЦСКА за гостуването срещу четвъртодивизионния „Сарая" за Купата на България. Треньорът Христо Ян...
Зрелищно шоу и огромен интерес от 10 000 фенове се очакват на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик за двубоя от Купата на България между "Сарая" и...
Най-титулуваният български клуб ЦСКА ще се изправи срещу ФК "Сарая" от село Сарая край Пазарджик за Купата на България. Това е исторически мач за "Сар...