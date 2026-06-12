44-годишен измами сараф с два бона
44-годишен мъж от село Върбовка, община Павликени измами сливенски сараф с 2000 лева. Като клиент на бюро за обмен на валута той поискал да продаде е...
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44-годишен мъж от село Върбовка, община Павликени измами сливенски сараф с 2000 лева. Като клиент на бюро за обмен на валута той поискал да продаде е...
Стефан Кенов е ограбен, обикновено се прибирал с 10 бона в джоба