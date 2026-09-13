Барети под прозорците на Радев. Какво става?
Чанта е била намерена на входа на Археологическия музей
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Чанта е била намерена на входа на Археологическия музей
Два пъти по-малко фенове на трибуните
Сапьори се струпаха на ул. "Александровска"
Една жена е починала, друга бере душа
Сапьорите в Рио взривиха още един оставен без надзор багаж в олимпийски обект. Това стана в района на Гуанабара, където се провеждат състезанията по в...
Военни сапьори обезвредиха гранатата, която беше намерена в стара пловдивска къща, намираща се близо до родилен дом, съобщава bTV. Вчера цял ден хорат...
Горни Лом. Военнослужещи от модула за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от военно формирование 28 880 – Белене днес,...
Благоевград. Сапьори от военното поделение в Благоевград изнесоха бомбата, открита в градския парк в Симитли. Невзривеното устройство бе изкарано от...
Поледици и наводнения отрязаха пътя до Резово и Синеморец
Сапьорите от закритото СДОТО ще отидат при баретите в Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ). Това става с промяна в правителствено постано...