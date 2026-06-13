Бунтове за цената на билетчето взеха 3 жертви
На места в страната беше въведен и полицейски час
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На места в страната беше въведен и полицейски час
Легендарният Boeing 747 Ed Force One, собственост на британската хеви метъл група Iron Maiden, се сблъска с наземен влекач на летището в чилийската ст...
Хиляди хора бяха евакуирани след изригването на вулкана Виларика в южната част на Чили. Около 3 400 души са били евакуирани в следствие на лавата и ву...