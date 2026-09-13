Официално: "Левски" подписа с нападател
Френският нападател Санти Нгом подписа договор с "Левски", информира официалната страница на "сините". Контрактът е за шест месеца с опцията за продъл...
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Френският нападател Санти Нгом подписа договор с "Левски", информира официалната страница на "сините". Контрактът е за шест месеца с опцията за продъл...
"Левски" уреди първо ново попълнение. Юношата на ПСЖ Санти Нгом ще подпише в петък със "сините". Той научи това днес сутринта след тренировката на "Ге...
Санти Нгом ще се радва поне още няколко дни на престоя си в "Левски". Треньорът на "сините" Стойчо Стоев реши да му отпусне допълнителен шанс за изява...
Французинът Санти Нгом пристигна на проби в "Левски", информира официалната страница на "сините". Юношата на ПСЖ се включи в сутрешното занимание на...