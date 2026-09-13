„Изборът на публиката“ събра звезди в Санта Моника
Скарлет Йохансон - любима актриса за ролята си на Черната вдовица
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Скарлет Йохансон - любима актриса за ролята си на Черната вдовица
Полицията в американския щат Калифорния арестува тежко въоръжен мъж, който открито е заявил пред органите на реда, че отива на планирания гей парад в...
Лос Анджелис. Земетресение с магнитуд 4,2 бе усетено в Лос Анджелис тази нощ. Трусът е регистриран в 19.36 ч. местно време с епицентър 7 км от Санта М...
Калифорния. Масовият убиец, който в събота уби четирима души и рани други 6 в калифорнийския град Санта Моника, е носел в себе си 1300 патрона. Власти...
Четири са жертвите до момента