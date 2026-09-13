Земетресение от 4,2 усетиха в Лос Анджелис

Лос Анджелис. Земетресение с магнитуд 4,2 бе усетено в Лос Анджелис тази нощ. Трусът е регистриран в 19.36 ч. местно време с епицентър 7 км от Санта М...