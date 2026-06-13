Шампион от "Лидерите" е №1 в "Санта Марина"
Актуалният шампион от "Лидерите" на "Стандарт" Мартин Захариев и неговия партньор Тихомир Тинчев спечелиха първото издание на медийния турнир по тенис...
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Актуалният шампион от "Лидерите" на "Стандарт" Мартин Захариев и неговия партньор Тихомир Тинчев спечелиха първото издание на медийния турнир по тенис...