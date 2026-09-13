Благоевград - с още реновирани блокове
Официално ще бъдат открити реновираните блокове по проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в община Благоевград“
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Официално ще бъдат открити реновираните блокове по проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в община Благоевград“
Кметът на община Ардино Ресми Мурад и управителят на софийската фирма „Пи Ес Пи" ЕООД Юлиан Димов прерязaха официално лентите на първите два санирани...
Кметът на община Ардино Ресми Мурад и управителят на софийската фирма „Пи Ес Пи" ЕООД Юлиан Димов прерязaха официално лентите на първите два санирани...