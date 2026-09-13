Легендарни наши поп звезди влязоха в санаториум
И какво споделиха от прекарването си там
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И какво споделиха от прекарването си там
Коя е причината за лечението
Община Сливен извади на тезгяха над 300 имота, които се предлагат за продажба. Най-апетитният от тях са горите край балканското село Раково. За тях Об...
София. НОИ започва записване за евтин санаториум от понеделник. Бюджетът на тазгодишната програма за профилактика и рехабилитация е 15,362 млн. лeва....
Кърджали. Около 900 души годишно от Кърджалийско се възползват от възможността за профилактика и рехабилитация в санаториумите на НОИ. Над 500 души с...