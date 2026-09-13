Ранени при стрелба пред бар в Сан Антонио
Нападател откри огън и рани осем души
Следете всички новини, анализи и коментари за Сан Антонио. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нападател откри огън и рани осем души
Рокетс и Бъкс водят с по 3:0 в сериите
Цвети Пиронкова продължава перфектното си представяне на турнира от сериите 125к в Сан Антонио. Най-добрата българска тенисистка вече е на полуфинал,...
Цвети Пиронкова е на четвъртфинал в Сан Антонио. Ракета номер едно на България победи Лорън Дейвис от Америка с 6:3, 6:2. Двубоят между двете продължи...