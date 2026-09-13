Летящият самурай
Рьою Кобаяши пренаписа историята в ски скока
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Рьою Кобаяши пренаписа историята в ски скока
Принц Уилям с реквизита от японската историческа драма
Херцогът на Кеймбридж принц Уилям се преобрази като самурай по време на посещение на снимачната площадка на историческа драма в Япония. Историческата...
Поискат ли новите му партньори да направи компромис с управлението, Бойко сам ще сложи край на властта Когато на 20 февруари 2013 г. Бойко Борисов на...