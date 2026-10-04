Преоткриваме историята! Цар Самуил въвел уникални данъци
Бум на строителството имало по негово време, икономиката цъфтяла
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Бум на строителството имало по негово време, икономиката цъфтяла
От победата при Траянови врата до трагедията при Ключ – историята на царя, който близо две десетилетия удържа ударите на Византия
Димитър Талев в кабинета си