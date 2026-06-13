Новите флагмани на Samsung вече са в продажба в А1
Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra вече са в магазините, както и на А1.bg
Следете всички новини, анализи и коментари за Samsung Galaxy S20. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra вече са в магазините, както и на А1.bg
Заявките на A1.bg започнаха броени минути след официалното обявяване на моделите, а първите 1500 регистрирали своята покупка на S20+ и S20 Ultra ще по...