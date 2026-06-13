А1 пуска Samsung Galaxy S10 Lite и Samsung Galaxy Note10 Lite
„Олекотените“ версии на флагманските серии на Samsung ще зарадват потребителите с отлична камера, интелигентна батерия и мощни процесори
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„Олекотените“ версии на флагманските серии на Samsung ще зарадват потребителите с отлична камера, интелигентна батерия и мощни процесори