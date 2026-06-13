Проф. Андрей Пантев пред "Стандарт": Триумфът на един погром! Това е Априлското въстание
Европа трябва да потвърди своята значимост, създадена в миналото, казва уважаваният историкът
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Европа трябва да потвърди своята значимост, създадена в миналото, казва уважаваният историкът
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