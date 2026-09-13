Самоубийствени атентати в Тунис
Първият е срещу полицейски патрул до френското посолство, вторият - на паркинга на службата за борба с тероризма
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Първият е срещу полицейски патрул до френското посолство, вторият - на паркинга на службата за борба с тероризма
Три самоубийствени атентати са извършени в йеменското пристанище Аден. Това съобщи АФП и уточни, че две от бомбите са избухнали едновременно на два от...
Дамаск. Два самоубийствени атентата разтърсиха сирийската столица Дамаск тази сутрин, съобщи телевизия „Ал Икбария", цитирата от Агенция Франс прес. М...