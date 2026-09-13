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Троен атентат в Йемен

Троен атентат в Йемен

Три самоубийствени атентати са извършени в йеменското пристанище Аден. Това съобщи АФП и уточни, че две от бомбите са избухнали едновременно на два от...

25 март | 20:51
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