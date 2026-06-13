Помагат на болни и самотни хора и в крайните села на община Момчилград
Община Момчилград подготви проектно предложение за кандидатстване по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот" по оперативна програма...
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Община Момчилград подготви проектно предложение за кандидатстване по схемата за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот" по оперативна програма...